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Украина и Беларусь договорились демаркировать границу в Чернобыльской зоне


фото: dsnews.ua
Украина и Беларусь договорились начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам 17-го заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое прошло в Луцке 26-27 июня.

"Украинская сторона приветствует решение совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегации утвердили план демаркации границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 года.

Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи в рамках "Восточного партнерства.

  • Напомним, что в апреле 2017 года президент Петр Порошенко договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко о завершении демаркации украинско-белорусской границы.
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