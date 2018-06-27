Украина и Беларусь договорились демаркировать границу в Чернобыльской зоне

27 июня, 2018, 18:05

Украина и Беларусь договорились начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам 17-го заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое прошло в Луцке 26-27 июня.

"Украинская сторона приветствует решение совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегации утвердили план демаркации границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 года.

Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи в рамках "Восточного партнерства.