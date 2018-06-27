Украина и Беларусь договорились демаркировать границу в Чернобыльской зоне
27 июня, 2018, 18:05
Украина и Беларусь договорились начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам 17-го заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое прошло в Луцке 26-27 июня.
"Украинская сторона приветствует решение совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегации утвердили план демаркации границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 года.
Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи в рамках "Восточного партнерства.
- Напомним, что в апреле 2017 года президент Петр Порошенко договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко о завершении демаркации украинско-белорусской границы.
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