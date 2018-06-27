Украина готова усиливать сотрудничество с G7 в вопросах от безопасности до гендерного равенства, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с главой МИД Канады Христею Фриланд, сообщает пресс-центр правительственного портала.
Встреча проходила в Копенгагене в рамках визита Гройсмана в Дании и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.
"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - подчеркнул глава правительства.
Стороны также подписали двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.
Справка:
ICORE NFP - является корпорацией, созданной в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.
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