 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина готова усиливать сотрудничество с G7 в вопросах от безопасности до гендерного равенства, - Гройсман

Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами G7 по широкому кругу вопросов - от обеспечения безопасности до защиты условий гендерного равенства

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с главой МИД Канады Христею Фриланд, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Встреча проходила в Копенгагене в рамках визита Гройсмана в Дании и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - подчеркнул глава правительства.

Стороны также подписали двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Справка:

ICORE NFP - является корпорацией, созданной в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать