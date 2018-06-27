Украина готова усиливать сотрудничество с G7 в вопросах от безопасности до гендерного равенства, - Гройсман

27 июня, 2018, 07:18

Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами G7 по широкому кругу вопросов - от обеспечения безопасности до защиты условий гендерного равенства

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с главой МИД Канады Христею Фриланд, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Встреча проходила в Копенгагене в рамках визита Гройсмана в Дании и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - подчеркнул глава правительства.

Стороны также подписали двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Справка:

ICORE NFP - является корпорацией, созданной в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.