Украина для Польши и Польша для Украины являются стратегическими партнерами, - посол
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Еспресо.TV во время Международного форума Via Carpatia.
Дещица прокомментировал текущую ситуацию в украинско-польских отношениях.
"Конечно, трудности есть (в украинско-польских отношениях - ред.). Трудности есть между различными государствами-соседями. Но есть большое понимание того, что Украина для Польши и Польша для Украины являются стратегическими партнерами. И это радует", - сказал Дещица.
По его словам, в Польше понимают, что Украина определилась со своим движением к европейскому сообществу. Варшава поддерживает Киев в стратегических вопросах интеграции в ЕС и НАТО.
"Польша поддерживает нас. Польша два года назад пригласила Украину на варшавский саммит НАТО. Насколько мне известно, Польша ведет переговоры с венгерскими коллегами для того, чтобы убедить их, чтобы они не блокировали отношения Украина-НАТО", - добавил посол.
- 27 июня Дещица заявил, что памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Польше будет возобновлен, если археологи докажут, что там действительно похоронены украинские воины.
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