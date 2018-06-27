Украина для Польши и Польша для Украины являются стратегическими партнерами, - посол

27 июня, 2018, 21:44

Варшава сейчас поддерживает Киев в стратегических вопросах интеграции в ЕС и НАТО

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Еспресо.TV во время Международного форума Via Carpatia.

Дещица прокомментировал текущую ситуацию в украинско-польских отношениях.

"Конечно, трудности есть (в украинско-польских отношениях - ред.). Трудности есть между различными государствами-соседями. Но есть большое понимание того, что Украина для Польши и Польша для Украины являются стратегическими партнерами. И это радует", - сказал Дещица.

По его словам, в Польше понимают, что Украина определилась со своим движением к европейскому сообществу. Варшава поддерживает Киев в стратегических вопросах интеграции в ЕС и НАТО.

"Польша поддерживает нас. Польша два года назад пригласила Украину на варшавский саммит НАТО. Насколько мне известно, Польша ведет переговоры с венгерскими коллегами для того, чтобы убедить их, чтобы они не блокировали отношения Украина-НАТО", - добавил посол.