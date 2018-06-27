Ученые узнали, какой алкоголь может делать женщин счастливыми

27 июня, 2018, 12:08

Ученые назвали напиток, который в небольшом количестве может положительно влиять на настроение женщин

Об этом пишет The Sun.

Исследователи из Мадридского политехнического университета провели эксперимент с участием более 200 женщин. Им предлагали продегустировать несколько видов вина. После этого они наблюдали за состоянием женщин.

Ученые обнаружили: употребление белого вина позволяет женщинам испытывать более выраженные счастливые эмоции. В них поднималось настроение, они чувствовали радость и прилив сил.

А вот красное вино действует совсем иначе. После него ученые наблюдали у женщин ощущение вины и агрессивность. Также исследование показало, что женщины лучше разбираются в напитках и вкусах мужчин.