У Трампа считают важным поддерживать правительство Украины, - Госдеп
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает "Правительственный портал".
"Мы уделяем большое внимание вашему государству. Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Джон Салливан.
Собеседники, в частности, обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения стабильного транзита топлива мощностями украинской ГТС.
"Имеем прекрасную возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической плоскости. Поддержка реформ и решение вопросов безопасности - это инвестиции в наш общий успех. Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - сказал Владимир Гройсман.
Встреча состоялась в преддверии Второй конференции по вопросам реформ в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство Дании.
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