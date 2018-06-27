У Трампа считают важным поддерживать правительство Украины, - Госдеп

27 июня, 2018, 15:12

Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из наиболее важных

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает "Правительственный портал".

"Мы уделяем большое внимание вашему государству. Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Джон Салливан.

Собеседники, в частности, обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения стабильного транзита топлива мощностями украинской ГТС.

"Имеем прекрасную возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической плоскости. Поддержка реформ и решение вопросов безопасности - это инвестиции в наш общий успех. Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - сказал Владимир Гройсман.

Встреча состоялась в преддверии Второй конференции по вопросам реформ в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство Дании.