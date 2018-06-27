Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

27 июня, 2018, 14:24

Столицу Финляндии Хельсинки рассматривают возможным местом проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Хельсинки является лучшим выбором, а окончательное решение зависит от результатов переговоров, которые советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проводит с россиянами.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо в ответ на вопрос о возможности проведения саммита заявил, что "Финляндия всегда готова предложить свои услуги, если об этом попросят".

Вариант проведения саммита в Вене тоже обсуждали, но от этой идеи решили отказаться.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.