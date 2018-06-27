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Сущенко направил пейзаж из российского СИЗО, нарисованный ручкой, карандашом и чаем


фото: Укрінформ
Незаконно заключенная в России корреспондент Укринформа Роман Сущенко прислал новый рисунок из СИЗО "Лефортово" - пейзаж швейцарского города Люцерн

Об этом сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко, передает "Укринформ".

"В новом письме от отца лежал его семнадцатый рисунок - пейзаж швейцарского города Люцерн. Он выполнен на бумаге формата А4 посредством шариковой ручки, чая, карандаша и шелухи лука", - рассказала она.

По словам Юлии, в письме Роман Сущенко написал, что у него возникли определенные проблемы со здоровьем.

"Почти двухлетнее пребывание в СИЗО сказывается... У отца опять были проблемы с зубами и появилась аллергия на руке. Этот вопрос решается", - сказала дочь политзаключенного Кремля.

 

 

 

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