Сущенко направил пейзаж из российского СИЗО, нарисованный ручкой, карандашом и чаем
27 июня, 2018, 11:51
Незаконно заключенная в России корреспондент Укринформа Роман Сущенко прислал новый рисунок из СИЗО "Лефортово" - пейзаж швейцарского города Люцерн
Об этом сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко, передает "Укринформ".
"В новом письме от отца лежал его семнадцатый рисунок - пейзаж швейцарского города Люцерн. Он выполнен на бумаге формата А4 посредством шариковой ручки, чая, карандаша и шелухи лука", - рассказала она.
По словам Юлии, в письме Роман Сущенко написал, что у него возникли определенные проблемы со здоровьем.
"Почти двухлетнее пребывание в СИЗО сказывается... У отца опять были проблемы с зубами и появилась аллергия на руке. Этот вопрос решается", - сказала дочь политзаключенного Кремля.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
- Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор.
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