Советник Трампа в Москве подтвердил, что Крым - украинский
27 июня, 2018, 21:16
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона относительно Крыма остается неизменной - аннексия Россией полуострова незаконна
Об этом Болтон заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с руководством Кремля о встрече российского и американского президентов, передают Крым. Реалии.
Отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон оккупацию Крыма Россией, Болтон сказал: "Это не является позицией США".
СМИ со ссылкой на различные источники неоднократно сообщали, что саммит России и США, вероятно, состоится в Вене, возможной датой называлось 15 июля. Агентство Reuters посчитало, что встреча президентов может пройти в Хельсинки. Официально ни Вашингтон, ни Москва не подтвердили заявления в прессе.
- Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эту информацию.
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