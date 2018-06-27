Советник Трампа в Москве подтвердил, что Крым - украинский

27 июня, 2018, 21:16

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона относительно Крыма остается неизменной - аннексия Россией полуострова незаконна

Об этом Болтон заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с руководством Кремля о встрече российского и американского президентов, передают Крым. Реалии.

Отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон оккупацию Крыма Россией, Болтон сказал: "Это не является позицией США".

СМИ со ссылкой на различные источники неоднократно сообщали, что саммит России и США, вероятно, состоится в Вене, возможной датой называлось 15 июля. Агентство Reuters посчитало, что встреча президентов может пройти в Хельсинки. Официально ни Вашингтон, ни Москва не подтвердили заявления в прессе.