Соцсеть Instagram вводит новую функцию

27 июня, 2018, 09:24

Соцсеть Instagram вводит функцию видеочата

Об этом сообщается на сайте приложения.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также, пользоваться видеочатом можно будет парелельно с выполнением других действий в приложении. В звонке могут принимать участие до четырех человек.

Кроме того, на вкладке "поиск" появятся тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.