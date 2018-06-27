Соцсеть Instagram вводит новую функцию
27 июня, 2018, 09:24
Соцсеть Instagram вводит функцию видеочата
Об этом сообщается на сайте приложения.
"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - говорится в сообщении.
Также, пользоваться видеочатом можно будет парелельно с выполнением других действий в приложении. В звонке могут принимать участие до четырех человек.
Кроме того, на вкладке "поиск" появятся тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.
- Напомним, Instagram внедряет покупки в свою основную модель монетизации, в частности, в "историях".
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