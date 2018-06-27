СБУ инсценировала заказное убийство общественного активиста на Черкасчине

27 июня, 2018, 22:11

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ предупредили заказное убийство общественного активиста, который отстаивал права селян в одном из районов Черкасчины, и еще двух людей

Для этого устроили имитацию убийства, сообщает пресс-служба СБУ.

Заказчиком убийств является бизнесмен из Киева. Его семья имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Селяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи.

Для запугивания людей киевский делец заказал убийство трех граждан. Первым должен стать представитель общественного объединения “Самооборона майдана в Черкасской области” и волонтер АТО, следующими ‒ глава одного из сельсоветов района и ее близкий родственник.

Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок исполнения заказа.

Для имитации преступления сотрудники контрразведки СБУ организовали “исчезновение” активиста по дороге с работы домой. В дальнейшем на окраинах Киева совершили имитацию убийства активиста, выкопали яму для захоронения, на фоне которой, в соответствии с условиями заказчика, осуществлено несколько постановочных фото с телом мужчины со следами насильственной смерти.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения “доказательств” выполнения убийства 15 тысяч долларов и задержали злоумышленника. Благодаря спецоперации удалось не только предупредить совершение заказного убийства, но и выяснить личности следующих жертв и предупредить совершение теракта, в частности осуществления выстрела из гранатомета в частный дом одного из сельских голов района.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.