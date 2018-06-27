Сбой в Telegram: мессенджер перестал работать на территории Украины
27 июня, 2018, 15:28
Пользователи Telegram сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджера
По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе (например - невозможность отправлять личные сообщения или записи в публичные каналы) начались около 15. 15 по киевскому времени.
В основном сбои коснулись почти всей территории Украины и Италии. Частично мессенджер доступен на территории Белоруссии, Германии, Великобритании, Испании и России. Неполадки наблюдаются как при работе с мобильными и настольными версиями клиентами мессенджера, так и с его веб-версией.
Причины сбоя пока неизвестны.
По состоянию на 15.40 работа Telegram на территории Украины возобновлена. Проблематичный доступ все еще может храниться на территории Киева, Харькова и некоторых других городов страны.
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