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Сбой в Telegram: мессенджер перестал работать на территории Украины

Пользователи Telegram сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджера

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе (например - невозможность отправлять личные сообщения или записи в публичные каналы) начались около 15. 15 по киевскому времени.

В основном сбои коснулись почти всей территории Украины и Италии. Частично мессенджер доступен на территории Белоруссии, Германии, Великобритании, Испании и России. Неполадки наблюдаются как при работе с мобильными и настольными версиями клиентами мессенджера, так и с его веб-версией.

Причины сбоя пока неизвестны.

По состоянию на 15.40 работа Telegram на территории Украины возобновлена. Проблематичный доступ все еще может храниться на территории Киева, Харькова и некоторых других городов страны.

 

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