"Шахтер" возвращает в Украину аргентинского футболиста

27 июня, 2018, 10:57

Экс-полузащитник "Карпат" Фернандо Тиссоне близок к переходу в "Шахтер"

Об этом сообщает A Bola.

Трансфер хавбека португальского "Авеша" может быть осуществлен уже на этой неделе. "Шахтер" рассматривает 31-летнего аргентинца в качестве замены на позицию центрального полузащитника, которая нуждается в усилении после ухода Фреда к "Манчестер Юнайтед". Команду Паулу Фонсеки привлекает тот факт, что Тиссоне уже имеет опыт выступлений в чемпионата Украины и ему не нужно время на адаптацию.

Тиссоне выступал за львовский клуб в первой части прошлого сезона и сыграл за "Карпаты" в чемпионате и Кубке Украины 13 матчей.

Футболист является воспитанником "Индепендьенте", также в Аргентине играл за "Ланус", выступал за итальянские "Удинезе", Аталанту", "Сампдорию", испанские "Малагу" и "Мальорку".

Трансферная стоимость Тиссоне, по оценкам transfermarkt, составляет 400 тыс. евро.