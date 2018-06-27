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Президент Чехии назначил правительство через 8 месяцев после выборов

Президент Чехии Милош Земан назначил уже второе правительство во главе с лидером движения ANO Андреем Бабишем

Об этом сообщает Ceska Televize.

В среду с утра министры принесли присягу перед президентом Милошем Земаном.

Как и ожидалось, пост министра иностранных дел в новом правительстве Чехии занял председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек. Он также занял пост главы МВД.

Земан поздравил министров и поблагодарил предыдущий кабинет.

Он также объявил, что будет присутствовать на заседании нижней палаты парламента 11 июля, когда и будет голосовать за доверие новому правительству.

Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с того времени исполняло обязанности кабинета.

В нынешнем составе правительства десять министерств относятся к движению ANO, представители Социал-демократической партии Чехии получили министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и социальных отношений, сельского хозяйства и культуры.

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