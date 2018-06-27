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Премьер Польши предложил Сейму изменения к скандальному закону об Институте нацпамяти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром в среду обратился к маршалку Сейма с просьбой дополнить повестку заседания пунктом, что касается изменений закона об Институте национальной памяти

Об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, сообщает агентство PAP.

"Мы хотим внести изменения на основании отказа от части январских поправок в Закон об Институте национальной памяти. Мы отходим от уголовных предписаний, которые могут отвлечь внимание от цели этих изменений", - заявил Дворчик.

"Надо помнить, что эта цель заключалась в том, чтобы защищать доброе имя Польши и историческую правду", - добавил глава канцелярии.

В то же время он подчеркнул, что ИНН-прежнему "вооружен более эффективным инструментом или гражданско-правовым инструментом" и, как он добавил, "он сможет воевать от имени польского государства с исторической ложью".

"Этот путь, как показывает практика, является наиболее эффективным ", - сказал Дворчик.

  • Напомним, закон об Институте национальной памяти, в частности, запрещает вспоминать причастности поляков к Холокосту, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
  • Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и заявил, что обратится в Конституционный Трибунал за разъяснениями по ст. 55 закона, которые, вероятно, появятся уже после вступления закона в силу.
  • Верховная Рада приняла постановление относительно этого польского закона. Украинские нардепы подчеркнули, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
  • США выразили разочарование решением Дуды подписать закон.
  • Израиль также готовит ответ на скандальный польский закон.
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