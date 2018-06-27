Премьер Польши предложил Сейму изменения к скандальному закону об Институте нацпамяти

27 июня, 2018, 12:18

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром в среду обратился к маршалку Сейма с просьбой дополнить повестку заседания пунктом, что касается изменений закона об Институте национальной памяти

Об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, сообщает агентство PAP.

"Мы хотим внести изменения на основании отказа от части январских поправок в Закон об Институте национальной памяти. Мы отходим от уголовных предписаний, которые могут отвлечь внимание от цели этих изменений", - заявил Дворчик.

"Надо помнить, что эта цель заключалась в том, чтобы защищать доброе имя Польши и историческую правду", - добавил глава канцелярии.

В то же время он подчеркнул, что ИНН-прежнему "вооружен более эффективным инструментом или гражданско-правовым инструментом" и, как он добавил, "он сможет воевать от имени польского государства с исторической ложью".

"Этот путь, как показывает практика, является наиболее эффективным ", - сказал Дворчик.