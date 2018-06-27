Премьер Польши предложил Сейму изменения к скандальному закону об Институте нацпамяти
Об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, сообщает агентство PAP.
"Мы хотим внести изменения на основании отказа от части январских поправок в Закон об Институте национальной памяти. Мы отходим от уголовных предписаний, которые могут отвлечь внимание от цели этих изменений", - заявил Дворчик.
"Надо помнить, что эта цель заключалась в том, чтобы защищать доброе имя Польши и историческую правду", - добавил глава канцелярии.
В то же время он подчеркнул, что ИНН-прежнему "вооружен более эффективным инструментом или гражданско-правовым инструментом" и, как он добавил, "он сможет воевать от имени польского государства с исторической ложью".
"Этот путь, как показывает практика, является наиболее эффективным ", - сказал Дворчик.
- Напомним, закон об Институте национальной памяти, в частности, запрещает вспоминать причастности поляков к Холокосту, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
- Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и заявил, что обратится в Конституционный Трибунал за разъяснениями по ст. 55 закона, которые, вероятно, появятся уже после вступления закона в силу.
- Верховная Рада приняла постановление относительно этого польского закона. Украинские нардепы подчеркнули, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- США выразили разочарование решением Дуды подписать закон.
- Израиль также готовит ответ на скандальный польский закон.
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