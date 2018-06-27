Посол Польши: Украина - ключ к безопасности Европы

27 июня, 2018, 12:19

По мнению Чрезвычайного и Полномочного посола Республики Польша Яна Пекло, ключ безопасности Европы находится в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Посол отметил, что за последние годы между Украиной и Польшей произошло много положительных изменений. В частности, товарообмен растет в таком темпе, который раньше никто не представлял. Если речь идет об государственных визитах украинских политиков в Польшу и наоборот, то их происходит много, продолжают очень интенсивные переговоры.

"Также уже полтора года действует программа обмена молодежи. Его финансирование увеличивается. Много чего происходит в программах культурного обмена. Существует интенсивное сотрудничество в области истории, которая является довольно проблемной для Украины и Польши. Проходят форумы историков и сотрудничество институтов национальной памяти", - отметил Пекло.

Посол глубоко убежден в том, что сотрудничество Украины с Вышеградской четверкой, странами Прибалтики и Румынией - это ключ к безопасности Европы.

"Если мы не покажем, что ключ безопасности находится в Украине, мы проигрываем Европу", - подытожил он.

По мнению сопредседателя Украинско-Польского форума партнерства Яна Малицкого, обеим сторонам нужно стремиться к достижению синергии политический действий.

"Надо больше освещать хорошие вещи. Если какой-то депутат польского Сейма скажет что-то плохое об Украине, это расходится по всех газетах и соцсетях. Все будут писать, что есть какой-то страшный польский посол или депутат, который сказал что-то негативное и поэтому он является врагом. Если какой-то известный украинец скажет что-то плохое про поляков - это также быстро распостранится по всей Польше", - заявил Малицкий.

Он призвал украинских журналистов больше интересоваться тем, что происходит в Польше с положительных вещей. Например, в Киево-Могилянские академии создали польско-украинскую группу историков для исследования отношений между двумя странами.

"Мы должны стремиться отойти от исключительно негативного нарратива. События на Волыни прошлого века - это страшные вещи, но мы не можем постоянно заниматься Волынью. Потому что польско-украинского отношения насчитывают сотни лет", - добавил Малицкий.