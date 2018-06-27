Полиция предпримет все необходимые меры для защиты ромов, - Князев
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители предпримут срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предупредить последующие приступы.
По словам Князева, сотрудники полиции превенции и патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания цыган, а также их передвижения по стране.
"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлено и локализовано", - подчеркнул глава Нацполиции.
Кроме того, Сергей Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушение равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.
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