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Полиция предпримет все необходимые меры для защиты ромов, - Князев

Полиция собирается установить все места проживания ромов в Украине

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители предпримут срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предупредить последующие приступы.
 
По словам Князева, сотрудники полиции превенции и патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания цыган, а также их передвижения по стране.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлено и локализовано", - подчеркнул глава Нацполиции.

Кроме того, Сергей Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушение равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

 

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