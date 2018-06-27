Под Нацсоветом по вопросам ТВ требовали отменить лицензию "Интеру". Заседание опять не состоялось

27 июня, 2018, 15:00

Под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания прошла акция протеста с требованием не продлевать лицензию каналу "Интер"

Выяснилось, что акцию проводила общественно-политическая организация "Свободные люди", о чем они написали на своей странице в Facebook.

Под зданием около 11 часов утра собрались около 30 участников организации и требовали прекратить лицензию вещания телеканала.

Активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", которая проходила 9 мая и содержала антиукраинские призывы.

Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат Мира по футболу 2018, проходящий в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, что символизирует "футбол в крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.

"Мы даем штрафной свисток Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку четыре раза подряд его заседание не состоялось. Регуляторный орган саботирует рассмотрение нарушений "Интера" по разным причинам. Нас не интересует, почему так происходит. Единственное, что имеет значение - это стабильная работа Нацсовета в интересах государства", - подчеркнул руководитель штаба сети организации Дмитрий Жмайло.

Впоследствии на сайте Нацсовета сообщили, что заседание так и не состоялось, поскольку на него не пришли двое членов – первый заместитель главы Ольга Герасимьюк и Олег Черныш. Следующие заседания должны пройти на следующей неделе, запланированные на 3 и 5 июля.