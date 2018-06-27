Под Нацсоветом по вопросам ТВ требовали отменить лицензию "Интеру". Заседание опять не состоялось
Выяснилось, что акцию проводила общественно-политическая организация "Свободные люди", о чем они написали на своей странице в Facebook.
Под зданием около 11 часов утра собрались около 30 участников организации и требовали прекратить лицензию вещания телеканала.
Активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", которая проходила 9 мая и содержала антиукраинские призывы.
Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат Мира по футболу 2018, проходящий в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, что символизирует "футбол в крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.
"Мы даем штрафной свисток Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку четыре раза подряд его заседание не состоялось. Регуляторный орган саботирует рассмотрение нарушений "Интера" по разным причинам. Нас не интересует, почему так происходит. Единственное, что имеет значение - это стабильная работа Нацсовета в интересах государства", - подчеркнул руководитель штаба сети организации Дмитрий Жмайло.
Впоследствии на сайте Нацсовета сообщили, что заседание так и не состоялось, поскольку на него не пришли двое членов – первый заместитель главы Ольга Герасимьюк и Олег Черныш. Следующие заседания должны пройти на следующей неделе, запланированные на 3 и 5 июля.
- Напомним, обнародованные отрывки концерта телеканала “Интер” ко Дню победы 9 мая вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине “именами фашистских преступников”.
- В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания отреагировали на запланированный телеканалом концерт.
- Впоследствии представители “Национального корпуса” и “Национальных дружин” пришли к зданию телеканала ”Интер” и требовали лишить канал лицензии из-за “системной антиукраинской редакционной политики”.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер" после провокационных заявлений в эфире 9 мая.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве