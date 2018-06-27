 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Под Нацсоветом по вопросам ТВ требовали отменить лицензию "Интеру". Заседание опять не состоялось

Под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания прошла акция протеста с требованием не продлевать лицензию каналу "Интер"

Выяснилось, что акцию проводила общественно-политическая организация "Свободные люди", о чем они написали на своей странице в Facebook.

Под зданием около 11 часов утра собрались около 30 участников организации и требовали прекратить лицензию вещания телеканала.

Активисты призвали обнародовать результаты проверки по трансляции концерта "Победа. Одна для всех", которая проходила 9 мая и содержала антиукраинские призывы.

Более того, в организации напомнили, что "Интер" транслирует Чемпионат Мира по футболу 2018, проходящий в России. Активисты принесли под здание Нацсовета футбольный мяч, что символизирует "футбол в крови", а также красные карточки с призывами бойкотировать Мундиаль-2018.

"Мы даем штрафной свисток Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку четыре раза подряд его заседание не состоялось. Регуляторный орган саботирует рассмотрение нарушений "Интера" по разным причинам. Нас не интересует, почему так происходит. Единственное, что имеет значение - это стабильная работа Нацсовета в интересах государства", - подчеркнул руководитель штаба сети организации Дмитрий Жмайло.

Впоследствии на сайте Нацсовета сообщили, что заседание так и не состоялось, поскольку на него не пришли двое членов – первый заместитель главы Ольга Герасимьюк и Олег Черныш. Следующие заседания должны пройти на следующей неделе, запланированные на 3 и 5 июля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать