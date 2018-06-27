Переговоры о членстве с Турцией зашли в тупик, - Евросоюз
Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Совета Европейского Союза во вторник в Люксембурге.
Совет ЕС выразил свою обеспокоенность в связи с отступлением Анкары от верховенства права и основных прав человека. Совет ЕС в очередной раз осудил попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и реакцию на него государства и напомнил о необходимости соблюдать международные стандарты.
ЕС не видит оправдания для ухудшения независимости турецкой судебной системы, задержаний и заключений госслужащих, политических деятелей и журналистов, а также граждан Европейского Союза.
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"Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Поэтому переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик", - говорится в заявлении.
Совет ЕС подчеркивает, что в рамках переговорного процесса дальнейшее открытие или закрытие разделов невозможно, а работа по модернизации Таможенного союза Турция-ЕС не предусмотрена.
В то же время Совет ЕС подчеркнула, что Турция является "ключевым партнером" Европейского Союза и подчеркнула важность дальнейшего действия соглашения о беженцах. Брюссель выразил готовность поддерживать "честный и открытый диалог" с Анкарой.
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