Пенсионер задушил свою 79-летнюю жену из-за Савченко

27 июня, 2018, 14:02

На Прикарпатье 79-летний мужчина задушил свою 79-летнюю гражданскую жену после ссоры из-за надежды Савченко и несколько дней прятал тело под ковром

Об этом сообщает местное издание Курс.

Происшествие случилось 12 марта этого года в селе Новичка Долинского района. В суде мужчина пояснил, что в тот день собирался ехать в Долину купить зерно для домашнего скота. Но пошел снег, и супруги пошло чай на кухне. По радио шла передача про Надежду Савченко. Из-за нее и возникла ссора.

Муж сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала москалем, напомнив, что его мать является россиянкой по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

Когда понял, что женщина не дышит, пытался вернуть его к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, вынес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Через несколько дней в квартиру пришла соседка. Обвиняемый сказал ей, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. Соседка стала обращаться в медицинские учреждения и, когда не нашла там женщины, сообщила о ее исчезновении в полицию. В дом наведались правоохранители и убийца показал им труп.

Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.