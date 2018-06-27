Печерский суд обязал ГПУ расследовать нарушение права генерала Гриняка на защиту

27 июня, 2018, 22:32

Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать досудебное расследование в отношении систематического нарушения права генерала МВД Гриняка на защиту

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook.

Сегодня Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал Генеральную прокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование по факту систематического нарушения права Гриняка на защиту.

"Надеюсь, что данное расследование будет объективным и беспристрастным, а его результатом станет привлечение к уголовной ответственности должностных лиц ДВР ГПУ, которые в преступный способ систематически препятствовали стороне защиты в реализации наших процессуальных прав", - написал адвокат.