Печерский суд обязал ГПУ расследовать нарушение права генерала Гриняка на защиту
27 июня, 2018, 22:32
Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать досудебное расследование в отношении систематического нарушения права генерала МВД Гриняка на защиту
Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook.
Сегодня Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал Генеральную прокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование по факту систематического нарушения права Гриняка на защиту.
"Надеюсь, что данное расследование будет объективным и беспристрастным, а его результатом станет привлечение к уголовной ответственности должностных лиц ДВР ГПУ, которые в преступный способ систематически препятствовали стороне защиты в реализации наших процессуальных прав", - написал адвокат.
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