Парубий подписал закон о нацбезопасности
Об этом Парубий сообщил в Twitter.
"Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту", - написал Парубий.
Сайт Верховной Рады также сообщает, что закон возвращен с подписью главы и направлен на подпись президенту.
Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту @poroshenko— Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г.
Напомним, 21 июня,Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".
Документ разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов НАТО.
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