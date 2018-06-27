 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Парубий подписал закон о нацбезопасности


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О национальной безопасности Украины"

Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту", - написал Парубий.

Сайт Верховной Рады также сообщает, что закон возвращен с подписью главы и направлен на подпись президенту.

Напомним, 21 июня,Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

Документ разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов НАТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

больше новостей

27 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать