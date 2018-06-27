Парубий подписал закон о нацбезопасности

27 июня, 2018, 15:30

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О национальной безопасности Украины"

Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту", - написал Парубий.

Сайт Верховной Рады также сообщает, что закон возвращен с подписью главы и направлен на подпись президенту.

Подписал Закон Украины “О национальной безопасности”. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту @poroshenko — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г.

Напомним, 21 июня,Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

Документ разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов НАТО.