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Организатор нападения на ромов получал указания через соцсети, - Геращенко

Организатор нападения на цыганский лагерь во Львове получал указания по выполнению преступления через соцсети

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

Также, за организацию подобных атак обещали деньги.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал Геращенко.

 

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