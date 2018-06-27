Организатор нападения на ромов получал указания через соцсети, - Геращенко
27 июня, 2018, 07:23
Организатор нападения на цыганский лагерь во Львове получал указания по выполнению преступления через соцсети
Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина".
Также, за организацию подобных атак обещали деньги.
"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал Геращенко.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Они рассказали детали относительно организации преступления.
- 26 июня полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения.
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