Новый Petya: Кремль готовит масштабный киберудар по Украине

27 июня, 2018, 09:14

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вирусным программным обеспечением, чтобы создать больше возможностей для большой скоординированной кибератаки

Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк в комментарии изданию Reuters.

По его словам, атаки хакеров направленные на банки и компании энергетической инфраструктуры, а это предполагает, что они готовятся к активации вредоносного программного обеспечения (ПО) в результате одного масштабного удара.

Таким образом сейчас украинские правоохранители работают с иностранными коллегами, чтобы идентифицировать хакеров. С начала года полиция обнаружила вирусы в фишинговых письмах, отправленных из законных доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, а также с фейковых веб-страниц, имитирующих официальные страницы госорганов.

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Хакеры пытались действовать так, чтобы их не выследили: "разбивали" вредоносное ПО на отдельные файлы, которые помещали в сети, которые хотели поразить, прежде чем активировать вирус.

"Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все готовилось к запуску в какой-то конкретный день", - подчеркнул Демедюк.

По его словам, некоторые кибератаки в прошлом совпали с крупными украинскими праздниками, поэтому хакеры могут готовить следующий удар на День Конституции (28 июня) или в День Независимости (24 августа).

Более того, масштабы текущей хакерской кампании по своей мощности совпадают с теми, которые были во время кибератаки вируса NotPetya.

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"Это поддержка на правительственном уровне - очень дорогая и очень синхронизирована. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о России. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период: 99% следов происходят из России" , - подытожил Демедюк.