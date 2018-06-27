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Новый Petya: Кремль готовит масштабный киберудар по Украине

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вирусным программным обеспечением, чтобы создать больше возможностей для большой скоординированной кибератаки

Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк в комментарии изданию Reuters.

По его словам, атаки хакеров направленные на банки и компании энергетической инфраструктуры, а это предполагает, что они готовятся к активации вредоносного программного обеспечения (ПО) в результате одного масштабного удара.

Таким образом сейчас украинские правоохранители работают с иностранными коллегами, чтобы идентифицировать хакеров. С начала года полиция обнаружила вирусы в фишинговых письмах, отправленных из законных доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, а также с фейковых веб-страниц, имитирующих официальные страницы госорганов.

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Хакеры пытались действовать так, чтобы их не выследили: "разбивали" вредоносное ПО на отдельные файлы, которые помещали в сети, которые хотели поразить, прежде чем активировать вирус.

"Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все готовилось к запуску в какой-то конкретный день", - подчеркнул Демедюк.

По его словам, некоторые кибератаки в прошлом совпали с крупными украинскими праздниками, поэтому хакеры могут готовить следующий удар на День Конституции (28 июня) или в День Независимости (24 августа).

Более того, масштабы текущей хакерской кампании по своей мощности совпадают с теми, которые были во время кибератаки вируса NotPetya.

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"Это поддержка на правительственном уровне - очень дорогая и очень синхронизирована. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о России. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период: 99% следов происходят из России" , - подытожил Демедюк.

  • Напомним, 27 июня хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
  • Компания Microsoft заявила, что программа для отчетности и документооборота M.E.doc стала причиной массовых кибератак против Украины.
  • Кибератаку совершили с использованием модифицированной под Украину версии вируса Wanna Cry - Petya.A.
  • В Украине создали Центр реагирования на киберинциденты, который будет координировать киберзащиту на национальном уровне.
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