Новый Petya: Кремль готовит масштабный киберудар по Украине
Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк в комментарии изданию Reuters.
По его словам, атаки хакеров направленные на банки и компании энергетической инфраструктуры, а это предполагает, что они готовятся к активации вредоносного программного обеспечения (ПО) в результате одного масштабного удара.
Таким образом сейчас украинские правоохранители работают с иностранными коллегами, чтобы идентифицировать хакеров. С начала года полиция обнаружила вирусы в фишинговых письмах, отправленных из законных доменов государственных учреждений, системы которых были взломаны, а также с фейковых веб-страниц, имитирующих официальные страницы госорганов.
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Хакеры пытались действовать так, чтобы их не выследили: "разбивали" вредоносное ПО на отдельные файлы, которые помещали в сети, которые хотели поразить, прежде чем активировать вирус.
"Анализ уже обнаруженного вредоносного ПО и нацеленность атаки на Украину свидетельствуют о том, что все готовилось к запуску в какой-то конкретный день", - подчеркнул Демедюк.
По его словам, некоторые кибератаки в прошлом совпали с крупными украинскими праздниками, поэтому хакеры могут готовить следующий удар на День Конституции (28 июня) или в День Независимости (24 августа).
Более того, масштабы текущей хакерской кампании по своей мощности совпадают с теми, которые были во время кибератаки вируса NotPetya.
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"Это поддержка на правительственном уровне - очень дорогая и очень синхронизирована. Без помощи государственных органов это было бы невозможно. Сейчас мы говорим о России. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период: 99% следов происходят из России" , - подытожил Демедюк.
- Напомним, 27 июня хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
- Компания Microsoft заявила, что программа для отчетности и документооборота M.E.doc стала причиной массовых кибератак против Украины.
- Кибератаку совершили с использованием модифицированной под Украину версии вируса Wanna Cry - Petya.A.
- В Украине создали Центр реагирования на киберинциденты, который будет координировать киберзащиту на национальном уровне.
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