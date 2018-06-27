Названы области, которые сегодня накроют мощные грозовые дожди и град

27 июня, 2018, 08:35

В течение следующих нескольких дней в некоторых областях Украины ожидаются сильные дожди с грозами

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня днем в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/сек.

А вот в течение четверга и пятницы, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях будут продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); кое-где грозы, усиление ветра 15-20 м/сек.