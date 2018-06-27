Нацсовет и региональные центры общественного здоровья: Минздрав предлагает законопроект относительно профилактической медицины

27 июня, 2018, 13:22

Министерство здравоохранения вынесло на обсуждение законопроект о системе общественного здоровья и профилактической медицины

Об этом сообщила в Facebook в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если хотим жить дольше и здоровее - должны вести борьбу за здоровье на всех фронтах. Это значит не только работать над лучшим лечением болезней, а создать такие условия в Украине, чтобы мы могли сохранить максимально крепкое здоровье для каждого этапа жизни. Законопроект относительно общественного здоровья поможет создать единую, реально работающую систему профилактической медицины", - написала Супрун.

Законопроектом предлагается, в частности, создание Национального совета Украины по вопросам общественного здоровья и центров общественного здоровья в каждом регионе.

"Независимые специалисты, которые войдут в Совет, будут следить, чтобы в любых сферах государственной политики были учтены интересы общественного здоровья украинцев. Совет будет выполнять функции постоянного консультативно-совещательного органа Правительства по вопросам общественного здоровья. В каждой области будет работать региональный центр общественного здоровья, который будет фокусироваться на сохранении здоровья населения, проведения эпидемиологического надзора, профилактике болезней и осуществлять мероприятия по борьбе с эпидемиями", - пояснила Супрун.

Кроме того, министерство предлагает предоставлять больше полномочий специалистам на местах и предоставлять государственным программам общественного здравоохранения менее 5% от всех выделенных на здравоохранение бюджетных средств.

"Мы предлагаем построить управление системой общественного здравоохранения по принципу субсидиарности, когда полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти. Это означает, что высшие звенья управления должны быть дополнительными или второстепенными при решении задач, которые возникают на низших ступенях", - отметила Супрун.