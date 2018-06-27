Нацкомиссия определила, когда украинцы смогут переносить мобильные номера
Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.
"По итогам совещания одобрен актуализированный Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров (по состоянию на 13.06.2018). Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий Ориентировочного плана запланировано ориентировочно на 5-6 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
Согласно скорректированному плану, в июле текущего года предполагается начало создания комплексной системы защиты информации, проведение государственной экспертизы системы и получение аттестата соответствия требованиям, а также заключение соглашений с операторами на предоставление услуг переноса номеров. В декабре начнут монтаж и подключение необходимого оборудования, а в апреле 2019 года должны провести опытную эксплуатацию процесса предоставления услуг переноса номеров.
Внедрение услуги переноса номеров на телекоммуникационной сети общего пользования запланировано на 1 мая 2019 года.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве