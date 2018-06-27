На Житомирщине палачи-разбойники хотели взорвать полицейского за расследование их преступлений

27 июня, 2018, 14:31

На Житомирщине задержали участников преступной группы по подозрению в покушении на убийство полицейского

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Преступники заложили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением под его машину.

Правоохранители задержали пятерых участников группы, которые совершали преступления на территории трех регионов Украины.

Полицейские задокументировали деятельность преступников, которые совершали разбойные нападения на дома людей, проникая в них ночью. Затем они связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Затем они похищали деньги, ювелирные изделия.

В мае 2018 года на Киевщине работники криминальной полиции задержали часть преступной группировки во время их очередного правонарушения. Не задержанные участники группы начали угрожать полицейским.

Так, работнику управления внутренней безопасности в Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции поступали сообщения вроде "вы за это пострадаете".

Недавно злоумышленники решили воплотить угрозы в жизнь и заложили взрывчатку под машину полицейского. За несколько минут он обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

Отмечается, что сотрудники уголовной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате обнаружили вещественные доказательства причастности к покушению на убийство полицейского.

Сейчас следователи готовят материалы, чтобы направить на рассмотрение суда относительно избрания меры пресечения. Некоторые участники преступной группы уже уехали за границу.

По факту совершенного покушения на убийство полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УКУ.