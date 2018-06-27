На Запорожье полицейские нашли плантацию конопли под охраной на 4 млн гривен

27 июня, 2018, 08:51

На Запорожье в Приазовском районе правоохранители уничтожили плантацию наркосодержащей конопли на сумму почти 4 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Плантация находилась в лесополосе. Территория находилась под охраной, за растениями тщательно ухаживали.

В общем изъяли 1369 кустов конопли, систему орошения, оборудованную пластиковыми трубами, водяным насосом, электрогенератором и сельскохозяйственный инвентарь.

Изъятое направили на экспертизу.

Если это количество конопли переделать в наркотическое средство - то прибыль от нее составила бы около 4 млн. грн.

Установлено, что к совершению преступления причастен житель Днепропетровской области 1991 года рождения. Охраняли территорию двое местных жителей.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.