 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Запорожье полицейские нашли плантацию конопли под охраной на 4 млн гривен


фото: Нацполіція
На Запорожье в Приазовском районе правоохранители уничтожили плантацию наркосодержащей конопли на сумму почти 4 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Плантация находилась в лесополосе. Территория находилась под охраной, за растениями тщательно ухаживали.

В общем изъяли 1369 кустов конопли, систему орошения, оборудованную пластиковыми трубами, водяным насосом, электрогенератором и сельскохозяйственный инвентарь.

Изъятое направили на экспертизу.

Если это количество конопли переделать в наркотическое средство - то прибыль от нее составила бы около 4 млн. грн.

Установлено, что к совершению преступления причастен житель Днепропетровской области 1991 года рождения. Охраняли территорию двое местных жителей.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать