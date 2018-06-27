На Запорожье полицейские нашли плантацию конопли под охраной на 4 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Плантация находилась в лесополосе. Территория находилась под охраной, за растениями тщательно ухаживали.
В общем изъяли 1369 кустов конопли, систему орошения, оборудованную пластиковыми трубами, водяным насосом, электрогенератором и сельскохозяйственный инвентарь.
Изъятое направили на экспертизу.
Если это количество конопли переделать в наркотическое средство - то прибыль от нее составила бы около 4 млн. грн.
Установлено, что к совершению преступления причастен житель Днепропетровской области 1991 года рождения. Охраняли территорию двое местных жителей.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
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