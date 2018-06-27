На Виннитчине на выпускных вечерах отравились 54 человека, из них 23 - дети

27 июня, 2018, 19:07

В Винницкой области 54 человека отравились во время празднования школьных выпускных

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"23 июня в полицию поступила информация о госпитализации с пищевыми отравлениями в инфекционные отделения чечельницкой и бершадской больниц жителей сел Бондуривка, Стратиевка, Демовка и Дохна. В целом госпитализировано 54 человека, среди них 23 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Возраст госпитализированных несовершеннолетних - 16-17 лет. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравленией). Такое правонарушение предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Одновременно Госпотребслужба Винницкой области уточняет диагноз заболевших.

"По состоянию на 27 июня 2018 года в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больницы планового лечения находится 62 человека, среди которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Вспышка заболевания возникла после празднования выпускного вечера в селах Бондуривка и Стратиевка Чечельницкого района. Праздничные ужины проходили в помещениях сельского дома культуры и школы.

Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывали в кафе "Вербка" СТ "Виктория-П" с. Вербка Чечельницкого района. Продукты отвозили в места проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования.

Госпотребслужба отмечает, что сотрудники кафе допущены к работе без проведения в полном объеме медицинского освидетельствования, в учреждении недостаточно технологического и холодовой инвентаря, а помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, пока отсутствуют. Продолжаются бактериологические лабораторные исследования проб готовых блюд, питьевой воды и смывов с объектов внутренней среды кафе "Вербка", а также материала, отобранного от заболевших и сотрудников кафе.

К административной ответственности привлечено владелицу кафе и директора Стратіївського учебно-воспитательного комплекса.