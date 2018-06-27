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На Луганщине бывший "зэк" стал стрелком "народной милиции ЛНР"


фото: Нацполіція
В Счастье на Луганщине правоохранители задержали 31-летнего жителя города Довжанск, который находился в составе незаконных вооруженных формирований как боец т. н. "МВД ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина рассказал о том, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению товарища поступил в так называемую "народную милицию "ЛНР". Его назначили стрелком.

Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ – "ЛНР" и "ДНР", где оккупанты использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения "боевого крещения" непосредственно удерживал позиции оккупантов в селе Новосветловка, хуторе Вишневом долл и селе Веселая Гора.

В октябре 2017 года за нарушение дисциплины мужчину уволили. Не имея возможности себя реализовать, из-за недостатка работы и денег, он решил поехать на территорию Украины, чтобы доехать до тети чтобы начать жизнь с "чистого листа".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

 

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