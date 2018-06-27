На Донбассе минометным огнем боевиков ранены двое гражданских
27 июня, 2018, 23:13
На Донетчине в результате обстрела поселка Зализное ранены двое жителей
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Мужчину 1951 года рождения и женщину 1958 года рождения доставили в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа Торецького отделения полиции и военные.
Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту около 16 часов. Потерпевшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранение руки, женщине осколком травмирована спина. В доме напротив поврежден забор.
- 27 июня в результате вражеского обстрела три украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.
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