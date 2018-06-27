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На Донбассе минометным огнем боевиков ранены двое гражданских

На Донетчине в результате обстрела поселка Зализное ранены двое жителей

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Мужчину 1951 года рождения и женщину 1958 года рождения доставили в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа Торецького отделения полиции и военные.

Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту около 16 часов. Потерпевшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранение руки, женщине осколком травмирована спина. В доме напротив поврежден забор.

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