На Донбассе минометным огнем боевиков ранены двое гражданских

27 июня, 2018, 23:13

На Донетчине в результате обстрела поселка Зализное ранены двое жителей

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Мужчину 1951 года рождения и женщину 1958 года рождения доставили в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа Торецького отделения полиции и военные.

Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту около 16 часов. Потерпевшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранение руки, женщине осколком травмирована спина. В доме напротив поврежден забор.