На Днепропетровщине пророссийские агитаторы провоцировали беспорядки ко Дню Конституции

27 июня, 2018, 11:33

В Днепропетровской области СБУ разоблачила двух местных жителей на пророссийской агитации, сепаратизме и провоцировании массовых беспорядков ко Дню Конституции Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жители Днепропетровска и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.

Среди материалов российских агентов также обнаружена клевета на подразделения Объединенных сил по провокаций обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также лживые "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.

Злоумышленники также агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и призывали к насильственному изменению конституционного строя в государстве.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использованное для распространения антиукраинских материалов и сепаратистских призывов. В агитаторов также обнаружили инструкции от спецслужб России по обходу блокировки запрещенных в Украине соцсетей и других сайтов.

Открыто производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).