На Днепропетровщине пророссийские агитаторы провоцировали беспорядки ко Дню Конституции
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Жители Днепропетровска и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.
Среди материалов российских агентов также обнаружена клевета на подразделения Объединенных сил по провокаций обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также лживые "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.
Злоумышленники также агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и призывали к насильственному изменению конституционного строя в государстве.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использованное для распространения антиукраинских материалов и сепаратистских призывов. В агитаторов также обнаружили инструкции от спецслужб России по обходу блокировки запрещенных в Украине соцсетей и других сайтов.
Открыто производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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