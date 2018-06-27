На Черниговщине завотделом военкомата брала взятки за снятие людей с учета

27 июня, 2018, 23:30

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заведующую отделом райвоенкомата

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заведующую отдела военного учета военкомата одного из районов Черниговской области. Правоохранители установили, что госслужащая наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды с военнообязанных за снятие с военного учета и последующее освобождение от военной службы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку от военкомата во время получения очередной взятки в размере $200. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схеме.