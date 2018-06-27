Киберполиция закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров в Украине

27 июня, 2018, 16:57

В Украине киберполиция прекратила работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров, в частности в городе Хмельницкий полицейские провели пять обысков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

Онлайн-площадка onlainfilm, которая распространяла информацию с нарушением авторских прав, работала в течение последних девяти лет. Сейчас ее работа прекращена. Полицейские установили участников преступной группы, которые организовали деятельность этого ресурса.

Отмечается, что в городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять обысков. По их результатам, изъято компьютерную технику и деньги.

"Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий", - добавили в МВД.