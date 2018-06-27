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Как часто нужно мыть волосы. Ответ ученых

Американские ученые из Колумбийского Университета рассказали, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы

Об этом пишет Сегодня.Lifestyle.

По утверждению исследователей, частое мытье волос способствует их загрязнению. Поэтому они советуют проводить процедуру один-два раза в неделю. Это идеальное количество дней для мытья головы, если у вас нет проблем с генетикой и отсутствуют гормональные сбои.

"Именно гормоны отвечают за увеличение выработки кожного сала в период полового созревания, из-за чего многие из нас имели жирные волосы и угри в подростковом возрасте", - уверен дерматолог Кайзер Мирмирани.

Люди, которые часто моют волосы, высушивают кожу головы и производят еще больше кожного жира.

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Есть три основных фактора, которые определяют, сколько раз в неделю вам нужно мыть волосы:

Тип кожи: если у вас не слишком жирная или сухая кожа, нужно использовать шампунь для волос только один или два раза в неделю.

Текстура волос: она имеет значение, потому что она влияет на то, как быстро кожное сало проходит путь по длине волос. Например, вьющиеся волосы замедляет распространение кожного сала, поэтому можете мыть их раз в неделю. С другой стороны, людям с хорошими прямыми волосами нужно мыть волосы два раза в неделю или даже больше.

Укладка: если ваши волосы обработанные или поврежденные путем укладки, стоит мыть их реже.

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