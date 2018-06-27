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Гройсман пообещал обеспечить "английское право" в приватизации


фото: Scanpix
Правительство Украины обеспечит прогресс в процессе приватизации госпредприятий уже в этом году

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене, передает Укринформ.

“В этом году мы обеспечим достаточно серьезно прогресс с точки зрения приватизации государственных компаний, которая будет проходить на основании нового закона. И именно этот процесс приватизации, как я и обещал, будет полностью обеспечен, и на него будет распространяться, что очень важно, английское право, а это дополнительные гарантии привлечения инвестиций в Украину”, - подчеркнул Гройсман.

По словам главы правительства, Украине нужны инвестиции, развитие экономики и также необходимо, чтобы новая нормативная база обеспечила гарантии защиты этих инвестиций.

“Поэтому мы подготовили на этот год пакет из 35 законов, часть из которых уже принята. Они гарантируют в том числе соблюдения права на интеллектуальную собственность”, - сказал Гройсман.

Премьер-министр заверил, что на этом власть не собирается останавливаться, а в планах - продолжение тех важных реформ, которые уже начали внедрять.

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