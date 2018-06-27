 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Границы не могут быть изменены военной силой, - Могерини о российской агрессии

На сегодня отношения между Евросоюзом и Украиной находятся на высшем уровне
На этом подчеркнула высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини на международной конференции высокого уровня, посвященной прогрессу реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене, сообщает Укринформ.

"Я хочу похвалить и положительно оценить деятельность премьер-министра и его правительства, за ту работу, которая уже была сделана. Евросоюз и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня. Начиная с 2014 года, ЕС инвестировал в Украину больше, чем любые другие страны в мире. Мы предложили самый большой пакет помощи в нашей истории – более 13 млрд евро»" - заявила высокий представитель ЕС.

Вместе с тем она подчеркнула, что Украина должна продолжать реформы.

"Вызовы являются большими из-за конфликта на востоке, а также в связи с нелегальной аннексией Россией Крымского полуострова", - отметила Могерини, подчеркнув, что ЕС решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Границы не могут быть изменены военной силой", - добавила высокий представитель ЕС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2018 среда

больше новостей

27 июня, 2018 среда

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать