Границы не могут быть изменены военной силой, - Могерини о российской агрессии
"Я хочу похвалить и положительно оценить деятельность премьер-министра и его правительства, за ту работу, которая уже была сделана. Евросоюз и Украина никогда не были раньше так близки, как сегодня. Начиная с 2014 года, ЕС инвестировал в Украину больше, чем любые другие страны в мире. Мы предложили самый большой пакет помощи в нашей истории – более 13 млрд евро»" - заявила высокий представитель ЕС.
Вместе с тем она подчеркнула, что Украина должна продолжать реформы.
"Вызовы являются большими из-за конфликта на востоке, а также в связи с нелегальной аннексией Россией Крымского полуострова", - отметила Могерини, подчеркнув, что ЕС решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
"Границы не могут быть изменены военной силой", - добавила высокий представитель ЕС.
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