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Государство оплатит украинцам лечение в частных клиниках. Минздрав назвал города, где есть такие больницы


фото: Likarni.com
Украинская власть начнет оплачивать лечение украинцев в ряде частных клиник и у врачей-ФОПов

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Официально: Национальная служба здоровья (НСЗУ) подписала первые 12 договоров с частными заведениями", - подчеркнул он.

Таким образом, государство впервые оплатит лечение украинцев в частной клинике или у врача-ФОП. Они будут предоставлять услуги первичной медицинской помощи своим пациентам.

По словам Ковтонюка, на днях НСЗУ обнародует договоры с этими учреждениями, впрочем, пока известно, что заключили соглашения с 5 врачами-ФОПами, заводской поликлиникой и частными клиниками.

Они находятся в:

  • Киеве;
  • Харькове;
  • Житомире;
  • Днепре;
  • Новой Каховке (Херсонская область);
  • Кролевце (Сумская область);
  • Мирнограде (Донецкая область);
  • Светловодске (Кировоградская область);
  • Христиновке (Черкасская область);
  • Берщаде (Винницкая область);
  • селе Слободка (Львовская область)

"Когда мы говорили о такой возможности год назад, нам говорили, что частным учреждениям будет невыгодно будет работать по тарифам НСЗУ.В реальности уже в первую волну получили более двадцати заявлений и от врачей-ФОП, и от клиник", - подытожил Ковтонюк.

 

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