Государство оплатит украинцам лечение в частных клиниках. Минздрав назвал города, где есть такие больницы
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Официально: Национальная служба здоровья (НСЗУ) подписала первые 12 договоров с частными заведениями", - подчеркнул он.
Таким образом, государство впервые оплатит лечение украинцев в частной клинике или у врача-ФОП. Они будут предоставлять услуги первичной медицинской помощи своим пациентам.
По словам Ковтонюка, на днях НСЗУ обнародует договоры с этими учреждениями, впрочем, пока известно, что заключили соглашения с 5 врачами-ФОПами, заводской поликлиникой и частными клиниками.
Они находятся в:
- Киеве;
- Харькове;
- Житомире;
- Днепре;
- Новой Каховке (Херсонская область);
- Кролевце (Сумская область);
- Мирнограде (Донецкая область);
- Светловодске (Кировоградская область);
- Христиновке (Черкасская область);
- Берщаде (Винницкая область);
- селе Слободка (Львовская область)
"Когда мы говорили о такой возможности год назад, нам говорили, что частным учреждениям будет невыгодно будет работать по тарифам НСЗУ.В реальности уже в первую волну получили более двадцати заявлений и от врачей-ФОП, и от клиник", - подытожил Ковтонюк.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-