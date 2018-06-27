Государство оплатит украинцам лечение в частных клиниках. Минздрав назвал города, где есть такие больницы

27 июня, 2018, 12:57

Украинская власть начнет оплачивать лечение украинцев в ряде частных клиник и у врачей-ФОПов

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Официально: Национальная служба здоровья (НСЗУ) подписала первые 12 договоров с частными заведениями", - подчеркнул он.

Таким образом, государство впервые оплатит лечение украинцев в частной клинике или у врача-ФОП. Они будут предоставлять услуги первичной медицинской помощи своим пациентам.

По словам Ковтонюка, на днях НСЗУ обнародует договоры с этими учреждениями, впрочем, пока известно, что заключили соглашения с 5 врачами-ФОПами, заводской поликлиникой и частными клиниками.

Они находятся в:

Киеве;

Харькове;

Житомире;

Днепре;

Новой Каховке (Херсонская область);

Кролевце (Сумская область);

Мирнограде (Донецкая область);

Светловодске (Кировоградская область);

Христиновке (Черкасская область);

Берщаде (Винницкая область);

селе Слободка (Львовская область)

"Когда мы говорили о такой возможности год назад, нам говорили, что частным учреждениям будет невыгодно будет работать по тарифам НСЗУ.В реальности уже в первую волну получили более двадцати заявлений и от врачей-ФОП, и от клиник", - подытожил Ковтонюк.