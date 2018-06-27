Где в Украине можно купаться: перечень пляжей от Минздрава
Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава.
Винницкая область
с. Глуховцы, Рекреационная зона пруд, Козятиський район
Казатин, Рекреационная зонапруд №5
Казатин, Рекреационная зона "Водокачка"
Погребище, Рекреационная зона, место отдыха, г. Рось
Винница, Центральный Пляж
Винница, Рекреационная зона "Вишенское озеро"
с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно
Волынская область
пгт Локачи, рекреационная зона, пруд
Луцк, Центральный пляж, р.Стир
Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка
с. Соловичи, оз.Велище
Ковель, рекреационная зона , р. Турия водохранилище
Ковель, городской пляж,р. Турия
Донецкая область
Мариуполь, пляж "Центральный"
Мариуполь, Городской пляж "Левобережный"
Днепропетровская область
м.Новомосковск, Детский пляж
Житомирская область
пгт. Лугины, рекреационная зона, р. Товста
Коростень, рекреационная зона ул. Древлянская
Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна
Новоград-Волынский, рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулоку Чехова, г. Смолка
Барановка, Рекреационная зона "Заречье"
Чуднов, г. Тетерев (перед мостом)
Закарпатская область
с. Ворочеве Перечинского района, Место для купания "Дичка", р. Уж
Перечин, Место для купания "Залив", р. Уж - закарпатская
Мукачево, ул. Окружная, р Латорица - закарпатская
Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица
Мукачево, Парк Победы, р. Латорица
Мукачево, район монастыря
Запорожская область
Запорожье, Общественный пляж "Центральный"
Энергодар, городской пляж "Солнечный"
Киевская область
Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська
пгт.Иванков, Рекреационная зона : р.Тетерев
Вышгород, ул.Набережная, озеро
Вышгород, оз."Бегемотик-2"
с. Вита Почтовая, зона отдыха «Крючок», Каскад озер г.Северка
Васильков, Рекреационная зона, р Стугна
Фастов, Рекреационная зона, р. Унава
пгт. Гребенки, Рекреационная зона, р. Пролив
Белая Церковь, Пляж микрорайона "Вокзальная", р. Рось
пгт. Ракитное, Рекреационная зона для отдыха населения,р.Рось
Мироновка, ул. Захарченко, Рекреационная зона для отдыха населения, р. Росава
Богуслав, рекреационная зона для отдыха населения, ул. Мисайловская
с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, Пляж на Каневском водохранилище ДОЗ "Источник Надежды"
Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"
Переяслав -Хмельницкий, Пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
с. Кийлов Бориспольский район, Каневское водохранилище
с. Кийлов Бориспольский район, река Павловка
пгт. Згуровка, озеро "Рецево"
пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"
пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
Борисполь, озеро "Княжицькое"
Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"
Борисполь, озеро УМБ-17
Борисполь, озеро "Олесницьке"
Кировоградская область
Кропивницкий, Место купания “Ковалевский пляж”, р.Ингул
с. Петрово Знаменский район, Место купания и отдыха, Петровский пруд №1
Луганская область
Кременная, Зона рекреации , р.Красная
пгт. Беловодск Беловодский р-н, Зона рекреации, р. Деркул
Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое
Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня
Лисичанск, Пляж пруда в р-не ПАО «Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда
Лисичанск, Зона рекреации, р-н лодочной станции, р.Северский Донец
пгт.Сиротине, Луганская область озеро Кривое, пляж базы отдыха "Возле озера Кривеньке"
Львовская область
Золочев, Озеро "Молодежное", парк "Здоровье"
Николаевская область
Первомайск, городской пляж "Радуга"
Николаев, пляж "Стрелка", р. Ингул
Полтавская область
Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла
Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р. Ворскла
Кобеляки, Центральный пляж
Кременчуг, Пляж парка Воинов Интренационалистов
Кременчуг, Центральный городской пляж
Ровенская область
Радивилов, пляж, Искусственный пруд
г. Слоновка
Дубно, место массового отдыха, г. Иква
с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)
Сарны, городской пляж, г. Случ
с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория “Красная калина” г. Путиловка
Обаров, пляж Ооо “Обароивинвест”, озеро
с.Кустин Ровенский р-н,пляж КЗ ГСУК “Электроник-Ровно” , р.Горынь
Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж
с. Гориньгрод, Река Горынь (вход в район)
Тернопольская область
Тернополь, городской пляж, р. Серет,
Тернопольский стал северо-западный берег
Черновицкая область
Черновцы, Городской пляж, р. Прут
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