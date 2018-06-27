Фреймут унизила волонтерку в шоу из-за комментария к ее книги об этикете

27 июня, 2018, 16:37

Ольга Фреймут унизила одесскую волонтерку перед камерами за то, что она написала комментарий о ее книге

Об этом девушка написала в Facebook.

Одесская волонтер и соучредитель книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий 10 недель назад написала комментарий о книге Ольги Фреймут под постом обозревателя Романа Шрайка. Она пыталась высказать свое мнение, не оскорбляя ведущую.

"Если бы мой комментарий действительно был хейтерский, то я бы написала "Оля – конченая". ... Люди, которые верят, что написанное в книге Оли это нормально, как вот то, что настоящая дама не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать можно только при мужчинах, которые могут что-то за это дать и тому подобное, являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на подростков-девушек, подталкивает их к анорексии", – отметила Завалий.

Впоследствии она забыла свой комментарий. Зато его заметили авторы программы "Абзац" на Новом канале. Они сказали, что снимают выпуск о книгоиздании и подобных волонтерских проектах в регионах. Евгения согласилась на интервью, где рассказала о своем блоге "Экземпляр".

С журналистами она говорила о Лине Костенко и Сергее Жадане.

Во время разговора их дали в руки экземпляр книги Фреймут и спросили, что она думает о нем.

"Я честно начала рассказывать, почему "Экземпляры" не рекомендовали бы эту книгу. Вдруг зашла Оля с четырьмя телеоператорами, которые начали с нас смеяться. А Оля показала мой комент и сказала, что она любит всех хейтеров и полезла обниматься. Если честно, эта минута – это ужасное чувство унижения", – прокомментировала женщина.

Евгения сравнила это с эпизодом из сериала "Черное зеркало", в котором "шантажом заставили в прямом эфире заниматься сексом со свиньей".

Пока девушка пыталась донести свою мысль, Фреймут пыталась одеть на нее свою кепку.

"Я не знаю, о каких стандартах телевидения можно здесь говорить. Шантаж, обман, унижение, психические расстройства и, на самом деле, это все было очень смешно. Но я хочу, чтобы вы подумали об ответственности перед обществом за тот продукт, который сегодня предлагают украинским зрителям", – добавила Евгения.