Французский транспортный гигант будет производить свыше 300 локомотивов для Украины
Об этом в ходе презентации электровоза AZ8A для железных дорог Азербайджана рассказал заместитель гендиректора "Электровозосборочного завода" Alstom в Астане Андрей Ершов, передает ЦТС.
"О фиксированных планах трудно говорить, поскольку в Украине пока еще официально никаких тендеров не объявлено. Мы хотим участвовать в развитии железнодорожной отрасли Украины, безусловно, но мы будем смотреть на готовность Украины вкладывать денежные средства в обновление своего подвижного состава. Для Грузии - 45 локомотивов, все остальное - для Украины", - отметил Ершов.
По словам гендиректора завода Жюльена Ноде, переговоры еще идут. Но у Украины значительно большая потребность в электровозах, чем в Грузии. На украинском рынке речь идет о сотнях локомотивов.
Отметим, что офис Национального инвестиционного совета Украины в апреле 2018 года сообщал, что пакетное предложение для Украины Alstom будет готово к концу июня. Ожидается, что в ней будут представлены планы как по строительству локомотивов, так и по созданию технологического хаба для изготовления запчастей. Также Alstom рассматривает возможность открытия представительства в Киеве.
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