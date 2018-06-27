Facebook тестирует автоматический перевод сообщений в Messenger
По данным CNET, функция автоматического перевода начала тестироваться на территории США и Мексики и пока сможет переводить с английского на испанский и наоборот. Она называется M Translations и является частью программного обеспечения с искусственным интеллектом M Suggestions.
M Translations работает так: если у пользователя выбран английский язык и он получил сообщение на испанском, приложение спросит его, не хочет ли он перевести месседж.
Можно будет также настроить автоматический перевод всех сообщений на этом языке. В будущем планируется добавить больше языков и стран, но сроки таких изменений пока неизвестны.
Как отмечает издание, Facebook вообще хочет сделать Messenger более функциональным и пригодным для электронной коммерции и позволить пользователям прямо из приложения заказывать поездки и совершать покупки, а также составлять планы и быстро отвечать на сообщения.
Также в мессенджере тестируют внедрение видеорекламы, от которого вы не сможете отказаться. Ролики будут запускаться автоматически, пока пользователь листает сообщения.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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