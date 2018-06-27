Как отмечает издание, Facebook вообще хочет сделать Messenger более функциональным и пригодным для электронной коммерции и позволить пользователям прямо из приложения заказывать поездки и совершать покупки, а также составлять планы и быстро отвечать на сообщения.

Также в мессенджере тестируют внедрение видеорекламы, от которого вы не сможете отказаться. Ролики будут запускаться автоматически, пока пользователь листает сообщения.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.