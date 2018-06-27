По данным CNET, функция автоматического перевода начала тестироваться на территории США и Мексики и пока сможет переводить с английского на испанский и наоборот. Она называется M Translations и является частью программного обеспечения с искусственным интеллектом M Suggestions.

M Translations работает так: если у пользователя выбран английский язык и он получил сообщение на испанском, приложение спросит его, не хочет ли он перевести месседж.

Можно будет также настроить автоматический перевод всех сообщений на этом языке. В будущем планируется добавить больше языков и стран, но сроки таких изменений пока неизвестны.