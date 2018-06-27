ЕС должен отменить роуминг для Украины, - Линкявичус

"Я хотел бы видеть конкретные вещи. Наш, со стороны ЕС, подход к Украине должен быть более ощутимым и четким. Прежде всего, речь идет об инициативах в сфере коммуникации, цифровой связи, отмене роуминга", - убежден литовский министр.

Среди других сфер интеграции Линкявичюс назвал присоединение Украины к энергетическому союзу ЕС.