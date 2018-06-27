ЕС должен отменить роуминг для Украины, - Линкявичус
27 июня, 2018, 13:46
Украина должна получить от ЕС более четкие и конкретные пути дальнейшей интеграции
Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на международной конференции высокого уровня, посвященной прогресса реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене, сообщает Укринформ.
"Я хотел бы видеть конкретные вещи. Наш, со стороны ЕС, подход к Украине должен быть более ощутимым и четким. Прежде всего, речь идет об инициативах в сфере коммуникации, цифровой связи, отмене роуминга", - убежден литовский министр.
Среди других сфер интеграции Линкявичюс назвал присоединение Украины к энергетическому союзу ЕС.
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