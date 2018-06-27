Экс-тренер "Динамо" Ребров собрался в "Баварию"

27 июня, 2018, 11:20

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров поедет на стажировку в немецкую "Баварию"

Об этом сообщает "Команда 1".

По словам Реброва, он ознакомится в Мюнхене с тем, как организован тренировочный процесс в "Баварии", которую возглавил его давний знакомый - Нико Ковач.

"Собираюсь в гости к Нико Ковача в "Баварию". Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке в Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, который многого добился с "Айнтрахтом" и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германии", - рассказал Ребров.