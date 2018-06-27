Экс-тренер "Динамо" Ребров собрался в "Баварию"
27 июня, 2018, 11:20
Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров поедет на стажировку в немецкую "Баварию"
Об этом сообщает "Команда 1".
По словам Реброва, он ознакомится в Мюнхене с тем, как организован тренировочный процесс в "Баварии", которую возглавил его давний знакомый - Нико Ковач.
"Собираюсь в гости к Нико Ковача в "Баварию". Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке в Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, который многого добился с "Айнтрахтом" и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германии", - рассказал Ребров.
- Сергей Ребров сейчас остается без работы. Он был главным тренером "Динамо" с 2014 до 2017 года. В прошлом сезоне возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и был уволен за то, что не смог выиграть с командой чемпионат страны.
- Нико Ковач возглавил "Баварию" после окончания прошлого сезона и заменил на посту главного тренера мюнхенцев Юппа Хайнкеса.
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