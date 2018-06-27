Экс-чемпион мира угрожает отказаться от боя с украинцем

27 июня, 2018, 10:31

Американец Дэниэл Джейкобс может отказаться от чемпионского боя с украинцем Сергеем Деревянченко

Об этом заявил промоутер боксера из США Эдди Хирн, сообщает The Ring.

По словам Хирна, они откажутся от назначенного боя за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) против Деревянченко, если он не будет транслироваться телеканалом НВО, с которым у Джейкобса есть контракт. Это произойдет, если победу на назначенных на 5 июля торгах получит промоутер, который имеет соглашение с другим транслятором в США.

"Следующий бой Джейкобса будет на НВО. Если мы не договоримся, Деревянченко встретится с Деметриусом Андрейдом за половину того, что мы могли бы дать ему бой против Джейкобса. Если Лу Дибелла не договорится о бое, все закончится боем с Андрейдом за копейки", - убеждает Хірн.

Накануне менеджер украинца Лу Дибелла обратился в IBF с просьбой назначить промоутерские торги, поскольку ему не удалось договориться об организации боя с командой Джейкобса.

Титул IBF был объявлен вакантным после того, как с Деревянченком отказался драться сильнейший боксер мира по версии The Ring казахстанец Геннадий Головкин.

Деметриус Андрейд является экс-чемпионом мира по версиям WBO и WBA в первом среднем весе (до 69,85), осенью прошлого года американец дебютировал в категории до 72,6 кг.