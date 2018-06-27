Дубль новичка, дебют Мораеса: как "Шахтер" победил "Брондбю"
В первой контрольной игре на предсезонном сборе в немецком Грассау победу "Шахтеру" принес дубль бразильского дебютанта Фернандо и гол Андрея Тотовицкого. "Брондбю" ответил точными ударами Каспера Фискера и Мортена Френдрупа. Команда Паулу Фонсеки выиграла со счетом 3:2. В составе дончан дебютировал экс-форвард "Динамо" Жуниор Мораес.
"Шахтер" – "Брондбю" 3:2
Голы: Фернандо, 57, 60 , Тотовицкий, 64 - Фискер, 52, Френдруп, 66
"Шахтер" (1-й тайм): Кудрик, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Степаненко, Коваленко, Болбат, Нем, Зубков, Мораес.
"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Додо, Патрик, Пихальонок, Фернандо (Зубков, 90), Дентиньо, Марлос, Тотовицкий.
- 19-летний Фернандо перешел в "Шахтер" из бразильского "Палмейраса" летом этого года за 5,5 млн евро.
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Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" в июне на правах свободного агента, поскольку у бразильца закончился контракт с "Динамо"
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