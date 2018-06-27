Дубль новичка, дебют Мораеса: как "Шахтер" победил "Брондбю"

27 июня, 2018, 08:27

Донецкий "Шахтер" в первом предсезонном контрольном матче выиграл у датского "Брондбю"

В первой контрольной игре на предсезонном сборе в немецком Грассау победу "Шахтеру" принес дубль бразильского дебютанта Фернандо и гол Андрея Тотовицкого. "Брондбю" ответил точными ударами Каспера Фискера и Мортена Френдрупа. Команда Паулу Фонсеки выиграла со счетом 3:2. В составе дончан дебютировал экс-форвард "Динамо" Жуниор Мораес.

"Шахтер" – "Брондбю" 3:2

Голы: Фернандо, 57, 60 , Тотовицкий, 64 - Фискер, 52, Френдруп, 66

"Шахтер" (1-й тайм): Кудрик, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Степаненко, Коваленко, Болбат, Нем, Зубков, Мораес.

"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Додо, Патрик, Пихальонок, Фернандо (Зубков, 90), Дентиньо, Марлос, Тотовицкий.