Дещица рассказал, что будет с останками воинов УПА в польских Грушовичах
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время панели "Украино-польский диалог: трудности и перспективы" Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.
По словам посла, необходимо действовать в правовом поле Польши, потому что памятники воинам УПА расположены на территории Польши. Если под ними найдут останки воинов украинского повстанческого движения, то памятник воинам поставят. Если докажут, что там нет останков воинов УПА, то памятник поставят людям, которые там похоронены.
"Поэтому требуется участие украинской стороны, а именно секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета. Чтобы он отдал найденные останки на тест ДНК и доказывал, что это захоронения УПА. Насколько меня проинформировали, польская сторона также готова проводить раскопки в других местах. В конце концов, в том кладбище уже стоят два памятника с подписью "Украинским повстанцам, которые боролись за свободу Украины", - добавил Дещица.
- Напомним, 1 июня в польских Грушовичах во время археологических исследований на месте разрушенного памятника воинам УПА нашли уже два гроба воинов-повстанцев.
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