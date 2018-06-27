Денисова обратилась к Пескову из-за срыва посещения ею украинских политзаключенных
Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.
"Прошу вас сообщить президенту РФ Владимиру Путину, что его гарантии, предоставленные мне, как Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, относительно беспрепятственного посещения заключенных граждан Украины на сегодняшний день не выполняются", - говорится в обращении.
По словам Денисовой, Песков неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от омбудсменов России и Украины.
"В течение всего пребывания в РФ я проводила постоянные переговоры с моей коллегой уполномоченным Татьяной Москальковой относительно "возможных, синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых визитов, которые не дали положительных результатов", - говорится в обращении Денисовой.
Денисова подчеркивает в обращениях, что заключенные украинцы - Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи. Состояние их здоровья ухудшается, что несет существенную угрозу их жизни.
Украинский омбудсмен просит обеспечить реализацию гарантий, предоставленных Путиным, о беспрепятственном посещении удерживаемых граждан Украины.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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