Денисова обратилась к Пескову из-за срыва посещения ею украинских политзаключенных

27 июня, 2018, 20:55

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к пресс-секретарю президента РФ Путина Дмитрию Пескову и к заместителю главы администрации президента Антону Вайно по поводу посещения ею украинских политзаключенных

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Прошу вас сообщить президенту РФ Владимиру Путину, что его гарантии, предоставленные мне, как Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, относительно беспрепятственного посещения заключенных граждан Украины на сегодняшний день не выполняются", - говорится в обращении.

По словам Денисовой, Песков неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от омбудсменов России и Украины.

"В течение всего пребывания в РФ я проводила постоянные переговоры с моей коллегой уполномоченным Татьяной Москальковой относительно "возможных, синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых визитов, которые не дали положительных результатов", - говорится в обращении Денисовой.

Денисова подчеркивает в обращениях, что заключенные украинцы - Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи. Состояние их здоровья ухудшается, что несет существенную угрозу их жизни.

Украинский омбудсмен просит обеспечить реализацию гарантий, предоставленных Путиным, о беспрепятственном посещении удерживаемых граждан Украины.