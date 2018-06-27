Что означает "План Маршалла" для Украины. Объяснение польского депутата Чеха

27 июня, 2018, 17:47

"План Маршалла" учит Украину быть ответственной и правильно использовать деньги без намека на коррупцию

Об этом заявил польский политик Мирослав Чех во время дискуссии "Победы и поражения центральноевропейских реформ: уроки для Украины" Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.

"План Маршалла" означает создание трастовых фондов для Украины, которые получали все страны Европейского Союза.

"После заключения договора об Ассоциации, Европейский Союз сказал: "Хотите быть с нами, мы готовы с вами объединиться и интегрироваться. Но перед тем вы должны быть вместе с нами". И начался процесс, который длился 13 лет. Украинцы учились писать программы, развивать местное самоуправление, суды и свободные медиа. Украина изучала, как строиться инфраструктуру и использовать деньги, чтобы не было даже подозрения на коррупцию", - пояснил политик.

План Маршалла для Украины реализуется, в частности, в виде 1 млрд 700 млн евро, которые Еврокомиссия уже предоставила Украине.

"Способ фондов учит ответственности за себя, а не больших слов. Каждый на своем месте что-то должен реализовать. И в странах Центрально-Восточной Европы этот способ еще не потерян", - заявил Чех.