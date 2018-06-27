Британия предоставит Украине более $46 млн гуманитарной помощи
27 июня, 2018, 13:41
Великобритания в течение следующих лет выделит Украине 35 млн фунтов ($46,3 млн) помощи
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Данию, сообщает "РБК-Украина".
"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь", - подчеркнул он.
По словам Джонсона, британские власти также продолжат помогать украинской армии и способствовать в борьбе Украины с дезинформацией России.
"Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать с Донбасса", - подытожил Джонсон.
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